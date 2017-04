Розписани конкурс за финасованє проєктох у култури

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч початком того тижня розписал Явни конкурс за финансованє и софинансованє проєктох у култури у 2017. року, а Конкурс отворени 30 днї од дня обявйованя. У цалосци є обявени на сайту Општини – www.kula.rs, дзе мож превжац и потребни формулари за привйованє.

За музично-културну дїялносц (творчосц, продукция и интерпретация) з буджету Општини Кула опредзелєни вєдно 600 000 динари; за театралну уметносц (творчосц, продукция и интерпретация) 2 милиони 200 000, а за уметнїцки танци (класични балет, народни танци, сучасни танци – творчосц, продукция и интерпретация) тиж 2 милиони 200 000 динари.

Будзе финансована континуована робота секцийох, госцованя, орґанизованє манифестацийох, награди за значни витвореня у обласци култури, унепредзенє условийох роботи и опреми, та чечуци розходи.

Конкуровац можу установи, уметнїцки и други здруженя реґистровани за културну дїялносц на териториї кулскей општини, поєдинци и други субєкти, алє нє и установи хторим снователє державни орґани, од локалного по републични уровень.

Проєкти хтори ше будзе финансовац предсидательови Општини предложи окремна комисия, а резултати Конкурсу би мали буц познати найпознєйше 60 по подношеню приявох.