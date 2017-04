У Керестуре од ютра упис до першей класи ОШ 

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток и пияток, 27. и 28. априла, у Руским Керестуре будзе упис дзецох до першей класи Основней школи „Петро Кузмяк” за школски 2017/18. рок. Упис у будинку Школи од 8 до 13 годзин.

До першей класи ше маю уписац 26-еро дзеци народзени од 1. марца 2010. по 28. фебруар 2011. року, котри закончую Предшколску пририхтуюцу програму у дзецинскей заградки.

З документациї за упис потребне ориґиналне кресцене писмо, потвердзенє о здравственим препатрунку, приява за упис хтору родичи достали у дзецинскей заградки, а на концу школского рока и потвердзенє о законченей Предшколскей пририхтуюцей програми.