Приява пре найдзену дроґу

КОЦУР – Портал „Нашо место” преноши сообщенє полицийних орґанох же полиция у Вербаше процив єдного Коцурца (39) котри осумнїчени за нєовласцену продукцию и тарґованє з опиюмскима дроґами, як и за нєдошлєбодзену продукцию, триманє, ношенє и тарґованє з оружийом и експлозивом поднєсла виновну прияву.

У автомобилу осумнїченого и квартелю полиция пренашла коло 740 ґрами сухей рошлїни, за хтору ше сумня же є маихуана и 4,8 ґрами подозривого праху, за хтори ше дума же є амфетамин, диґиталну мажочку, стартни пиштоль и муницию.