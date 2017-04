БЕОҐРАД – Штредня нето плаца у Сербиї у марцу того року була 47 814 динари (386 еври), номинално векша за 1,8 одсто, а реално за 1,6 одсто у поровнаню з фебруарску, обявел Републични завод за статистику.

Марцовски штреднї бруто заробок бул 65 695 динари, и у одношеню на предходни мешац, номинално є векши за 1,3 одсто, а реално за 1,1 одсто.

Поровнуюци з истим мешацом прешлого року, штреднї бруто и нето заробки векши за 4,2 одсто номинално, односно 0,6 реално.