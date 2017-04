Штредньошколци керестурскей школи у квизу „Кельо ше познаме“

ВЕРБАС – Вчера, 25. априла, у сали Биоскопу „Югославия” у Вербаше отримане квалификацийне змаганє єденастого циклусу квизу штреднїх школох „Кельо ше познаме”, на хторим участвовала и Штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Змаганє було у двох терминох – од 10 до 14 и од 14 до 16 годзин, а екипа Туристичного напряму керестурскей Школи ше змагала дополадя з екипами з Ґимназиї „Жарко Зренянин” з Вербасу, Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” з Кули и Польопривредней школи з Футоґу. Змаганє закончела на остатнїм месце, алє участвовала з трома членми, єдним менєй, бо пре оправдани фамелийни причини на змаганє нє могла присц школярка котра, по словох єй колеґох, єдна зоз найзначнєйших у тиму.

Екипи у Вербаше мали вельку потримовку парнякох зоз своїх школох, та так и екипа керестурскей Школи „Петро Кузмяк”.

У квалификацийох тогорочного циклусу квизу „Кельо ше познаме” участвую 44 штреднї школи з Войводини, а финалне змаганє того проєкту Покраїнскей влади з хторим ше афирмує мултикултурализем и толеранцию у Войводини, будзе 8. мая у Новим Садзе.