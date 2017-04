Средства и парохийом у Шидзе и Беркасове, опредзелєни пенєж здруженьом гражданох

ШИД – Општинска рада Шид принєсла одлуку о розподзельованю средствох вирским заєднїцом и здруженьом гражданох з општинского буджету, по хторей грекокатолїцки парохиї у Шидзе и Беркасове достали по 50 000 динари.

Кед слово о финансованю здруженя гражданох, Здруженє женох „Бикичанки“ достало 60 000 динари, „Жридло“ з Беркасова 100 000 динари, „Радосц“ з Бачинцох 50 000, а „Шидиянки“ 12 000 динари.

З општинского буджету 25 000 динари достало и Дружтво за руски язик, литературу и културу, а шидске Здруженє за потримовку родичом „Отворене шерцо“ 100 000 динари.