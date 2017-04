Вишла кнїжка Миколи Мушинки у виданю „Руского слова”

НОВИ САД – З цильом же би ше науковей и фаховей явносци приблїжело основни корпус творчосци академика Миколи Мушинки на тему Руснацох у Войводини/Сербиї, Новинско-видавательна установа „Руске слово” му тих дньох видала кнїжку „Од усней по писану литературу”.

Кнїжка составена з авторових репрезентативних студийох и оглядох на спомнуту тему, а задумка була же би ше з ню означело 80-рочнїцу народзеня Миколи Мушинки, прецо тота кнїжка и пририхтана ище прешлого року. Зредаґовал ю и до друку приготовел Микола М. Цап, а тексти з українского преложели Дюра Латяк и Микола М. Цап.

Микола Мушинка, професор, доктор филолоґийних наукох, иножемни член Националней академиї наукох України, длугорочни предсидатель Асоцияциї українистох и Наукового дружтва „Тарас Шевченко” у Словацкей, народзени 20. фебруара 1936. року у валалє Куров у восточней Словацкей.

Як винїмкови фолклорист и познаватель усней традициї Русинох/Українцох у Штреднєй Европи, обявел коло сто самостойни кнїжки, вецей стотки науково розправи, на тисячи публицистични статї и рецензиї з вецей обласцох дружтвеного и културного живота.

Интересованє др Мушинки за фолклор Руснацох у Югославиї, нєшка у Войводини/Сербиї, датує од штредку 60-тих рокох ХХ столїтия, чий резултат була кнїжка „Фолклор Руснацох Войводини” (1988) и вельке число студийох и статьох котри ше нєпоштредно дотикаю як усней, так и писаней литератури Руснацох у Войводини. После Володимира Гнатюка, Микола Мушинка єден з тих українских науковцох котри найвецей зробели на зазберованю и преучованю фолклора Руснацох у Южней Угорскей, нєшка у Войводини/Сербиї.