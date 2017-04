У априлским МАК-у

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка вишло нове, априлске число часопису МАК-у, а „У фокусу” му ґлумица Ребека Планчак з Руского Керестура и штверо млади члени музичней ґрупи, як и вельорочна сотруднїца часопису МАК Цецилия Надь з Керестура.

У рубрики „МАК-ов колаж” представене „Уфоткаванє”, а у „Упечаткох” дожице з Бриселу керестурскей ґимназиялки Дорис Бучко.

И у тим чишлє читачох нашмеє гумористична рубрика „Дньова доза Руснацох”, а рубрикa „Так и нїяк иншак” научи дацо нове.

„Швет науки и технолоґиї”, медзи иншим, пише о нових технолоґийох и потенциялох, а „Спорт и рекреация” у априлским чишлє представя бициґлисту Андрея Гирйоватия з Вербасу.