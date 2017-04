У конкуренциї за Мис Русинку и штири дзивки зоз Сербиї

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА) – Медзи дзешец кандидатками за „Найкрасшу Русинку” и штири дзивки зоз Сербиї – Яна Еделински и Анастасия Роман з Руского Керестура, Мария Хромиш з Дюрдьова и Силвия Сокол з Бикич Долу.

Попри нїх, у конкуренциї за титулу „Мис Русинка” и по єдна дзивка з Ческей, Словацкей и Америки, як и три кандидатки з Румуниї.

За кандидатки мож гласац на Фейсбук боку „MISS WORLD RUSIN – Найкрасша Русинка”, а кажду державу на финалним змаганю будзе представяц єдна дзивка.

Побиднїца будзе преглашена на Русинским фестивалє у Свиднїку, у Словацкей, хтори будзе отримани од 22 по 28. май.