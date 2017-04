КУЦУРА – Прошле суботе, 22. априла, изнад трибина на стадиону ФК „Искра“ у Куцури постављен је кров, а сада је на реду последња фаза радова на трибинама – постављање седишта, што може бити готово до краја ове недеље.

Обнову стадиона финансира Општина Врбас.