У Крстуру од сутра  упис у први разред ОШ

РУСКИ КРСТУР – У четвртак и петак, 27. и 28. априла, у Руском Крстуру биће упис деце у први разред Основне школе „Петро Кизмјак“ за школску 2017/18. годину. Упис ће бити у просторијама Школе од 8 до 13 часова.

У први разред треба да се упише 26-оро деце рођене од 1. марта 2010. године до 28. фебруара 2011. године, који завршавају Предшколски припремни групни програм у дечијем вртићу.

Од документације за упис потребан је оригинални извод из матичне књиге рођених, потврда о здравственом прегледу, пријава за упис коју су родитељи добили у дечијем вртићу, а на крају школске године и потврда о завршеном Предшколском припремном програму.