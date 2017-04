За мали и штреднї подприємства 567,7 милиони динари

БЕОҐРАД – Министерство привреди Сербиї обявелo явну поволанку за додзельованє безповратних средствох од 567,7 милиони динари за набавку опреми за мали и штреднї подприємства.

На конференциї за новинарох у Влади Сербиї министер привреди Ґоран Кнежевич гварел же ше програму потримовки малим и штреднїм подприємством запровадзує у сотруднїцтве з Розвойну аґенцию Сербиї, вибранима дїловнима банками и лизинґ- компаниями, а вимоги буду примац покля єст средства.

– То ище єдна мира з хтору порушуєме розвой малих и штреднїх подприємствох – гварел Кнежевич и надпомнул же того року за тоту намену предвидзени 18,2 милиярди динари, з чого коло 7,7 милиярди безповратни средства.

Министер визначел же 2016. рок бул „Рок поднїмательства”, хтори прероснул до „Децениї поднїмательства”, бо циль Влади же би ше привредни розвой фундаментовал на малих и штреднїх подприємствох хтори у цалосним бруто-домашнїм продукту (БДП) участвую з 50 одсто и з два трецини занятих у Сербиї.

Привреднїком тераз доступни 164,7 милиони еври вигодних кредитних средствох, а пошвидко буду и нови 150 милиони еври.

По податкох Министерства привреди Сербиї, у 2016. року було 2 703 вецей микро, мали и штреднї подприємства и поднїмательох як у 2015. року