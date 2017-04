Програмному совиту мож посилац предлоги и пригварки на програму РТВ

НОВИ САД – Програмни совит Радио-телевизи Войводини (РТВ) информує патрачох же по електронскей пошти можу посилац свойо суґестиї, питаня и критики на програмни змисти тей явней медийней установи.

Як потолковане, гражданє правдиви власнїки явного медийного сервису и Програмни совит РТВ поволує шицких заинтересованих же би послали свойо думаня о програми, як позитивни, так и неґативни.

– Поволуєме шицких же би нам обрацели увагу на змисти хтори по їх думаню добри, як и на тоти хтори нє у складзе з явним интересом, лєбо за хтори думаю же би нє требали буц на програмох явного сервису, односно на теми за хтори думаю же заслужели буц часц програмох РТВ – гвари ше у поволанки Програмного совиту.

Шицки предкладаня мож посилац на е-адресу: rasprave@rtv.rs, а о тей инициятиви Програмного совиту вецей мож дознац прейґ веб-адреси: www.rtv.rs/sr_lat/rtv/programski-odbor