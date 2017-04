У Керестуре филми з Фестивалу ”Шлєбодна зона”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Майсторским доме у Руским Керестуре од пиятку по нєдзелю, 28. по 30. април, будзе проєкция пейц документарних и бавених филмох з прешлорочного Фестивалу „Шлєбодна зона”, хтори ше отримує у Беоґрадзе.

Кажди вечар проєкция филмох у Майсторским доме почнє на 19,30 годзин, а уход шлєбодни. На ютре будзе приказани єден бавени, на соботу єден бавени и єден документарни, а на нєдзелю два документарни филми.

Шицки филми иножемних авторох, медзи нїма и познатого режисера Вернера Герцога, хтори будзе на нєдзелю, а на ютре, на пияток, будзе приказани шветово познати филм „Неруда”, режисера Пабла Лараина, хтори бешедує о живоце познатого чилеанского поету Пабла Неруди.

Приказованє филмох у Руским Керестуре орґанизоване у рамикох єденастей „Турнеї Шлєбодней зони” по местох у Сербиї. „Турнея” почала 18. априла, тирва по 19. юний, а вибрани филми з програми „Шлєбодней зони” того року буду приказани у 44-ох местох у Сербиї.