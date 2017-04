У Коцуре того викенду Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“

КОЦУР – Месни одбор Рускей матки Коцур, Етно-клуб „Одняте од забуца“ з Коцура и Културни центер Вербас од 28. по 30. април у коцурским Доме култури орґанизую Пияти Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“.

Програма на ютре почнє з виставу фотоґрафийох и проєкцию представох на биоскопским платну з нагоди 40 рокох театралней дїялносци Аранки Медєшовей и Меланиї Макайовей и 20 рокох театралней дїялносци Даниели Тамашовей.

На соботу, 29. априла, Аматерски театер „Бранислав Нушич“ Културно-образовного центру зоз Шиду пополадню одбави представу за дзеци „Сказка о шарканьови“, а на вечар представу „Жадам ше ошлєбодзиц“, обидва у режиї Цветина Аничича.

На нєдзелю, 30. априла пополадню на репертоаре дзецинска представа Руского КУД „Др Гавриїл Костельник“ з Кули „Приповедки зоз Коцко-городу“, у режиї Нади Лендєр, а Днї театру на вечар завре представа Руского културно центру Нови Сад „Божеска ноц“, у режиї Звонимира Павловича

Уход на шицки представи шлєбодни, вечарши програми и представи починаю на 20 годзин, дзецинска представа на соботу на 17, а на нєдзелю на 16 годзин