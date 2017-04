РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторйох Дому култури Руски Керестур нєшка будзе схадзка Орґанизацийного одбору Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

На нєшкайешй схадзки, хтора почина на 12 годзин, буду розпатрани оранизацийни и технїчни активносци за пририхтованє тогорочней 56. „Червеней ружи”.