Општина Вербас финансує седем проєкти з обласци явного информованя  

ВЕРБАС – На Явни конкурс за софинансованє проєктох продукованя медийних змистох пре витворйованє явного интересу з обласци информованя на териториї општини Вербас за 2017. рок, хтори тирвал од 10. по 27. фебруар, сцигли вєдно 13 прияви – пейц з новинских медийох, штири з телевизийох, єдна з радио-станїци и три проєкти интернет-порталох, а конкуровали за вєдно 3 милиони 800 000 динари, кельо у тогорочним општинским буджету опредзелєне за явне информованє.

Предлог о розподзельованє средствох фахова комисия за оценьованє проєктох принєсла 22. марца, а конєчну одлуку о тим концом марца принєсол Дочасови орґан Општини Вербас, по хторей розподзелєни 3 милиони 700 000 динари, а 100 000 динари нєрозпоредзени.

З буджету Општини Вербас ше будзе финансовац седем проєкти з обласци явного информованя, а найвецей – милион 500 000 динари достала телевизийна хижа зоз Суботици „ТВ Бачка”, єй оддзелєнє у Вербаше, за проєкт „ТВ облак”, у Вербаше позната и як телевизия хтора превжала часц роботнїкох и опреми дакедишнєй вербаскей локалней („державней”) „ТВ Бачка”.

Милион динари достала „БРИФ медия” з Петроварадину за проєкт „Наш Вербас” на интернет-порталу, а телевизия „Делта” з Нового Саду достала 600 000 динари за проєкт „Висти з Вербасу” у єй програмних змистох.

Спомедзи локалних медийних хижох, средства по Конкурсу достали єдино новини „Бачка прес“ (хтори з часу на час обявюю и тексти по руски) – 300 000 динари за проєкт „Хронїка Вербасу”.

Средства з општинского буджету – по 100 000 динари – достали и три проєкти медийних хижох з Беоґраду – новини „Информер” за проєкт „Водзач през општини и городи у Републики Сербиї – Упознайце Вербас”, новини „Сербски Телеґраф” за проєкт „Вербас – правочасне информованє” и Интернет-портал „Сербия нєшка” („Србија данас”) за проєкт „Наш Вербас”.