У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани перформансом з назву „Перли панонского моря”, хтори здогаднє на понукнуца Бачкого Моноштору, Ердевику и Старого Сланкамену, а пред першомайским шветом, кеди ожию велї места за вилєт и туристични дестинациї ширцом Войводини.

У другей часци будзе емисия за младих „Часи младосци”, у хторей и прилог о историї рокенролу у Руским Керестуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.