У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седемнастим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” зазначене подписованє Протоколу „Карпатских паралелох”, а на „Наших местох”, медзи иншим, резултати локалних виберанкох у Вербаше и означованє Дня планети Жеми по наших местох.

„Економия” пише о сеизмичних випитованьох нафти и ґазу у Руским Керестуре, як и о ярнєй шатви у керестурским хотаре.

„Духовни живот” розпатра положенє теолоґиї у сучасним дружтве, а „Култура и просвита” можлївосц формованя руского оддзелєня у коцурскей Основней школи. Ту и резултати рецитаторох по руски на Покраїнскей смотри.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачом представя ма инж. польопривреди Ваню Варґового з Руского Керестура, фоторепортера Ярослава Папа и Зденка Бурчака з Вуковару.

Окрем резултатох з фодбалских змаганьох клубох з наших местох, на бокох рубрики „Спорт” представени дакедишнї фодбалер, а тераз професор др Славко Молнар з Дюрдьова. У тим чишлє додатки „Литературне слово” и „Руске слово у швеце”.