Од початку мая знова оправянє Крамеровей улїци

КУЛА – Понеже ше о даскельо мешаци як у децембру прешлого року закончена цалосна реконструкция Крамеровей улїци у центре Кули указало же роботи нє окончени квалитетно, на цо уплївовала и жима, од 3. мая нєдостатки буду повиправяни, так же тота часц Кули знова будзе заварта за транспорт.

Кулску явносц о повторних роботох у Крамеровей улїци прейґ службеного сайту Општини Кула вчера поинформовал предсидатель Скупштини општини Велибор Милоїчич, котри гвари же надпатраюци орґан роботох констатовал велї нєдостатки на драги, насампредз пре хвилю, алє и пре нєквалитетно поробену роботу, так же коцки на калдерми знова буду прескладани.

– У складзе з контрактом, виводзач роботох длужни одклонїц нєдостатки. На окремней схадзки зме направели план роботох и виводзач, як и продукователь коцкох, ше обовязали же за 25 до 30 днї одклоня шицки нєдостатки на драги. Ознова будзе положене нове пасмо ризли, коцки буду прескладани и тераз збити 100 одсто, а буду поробени и потребни бетонски роботи и злївни роштелї за атмосферски води, та преходи у улїцох Дюру Струґара и Йосипа Крамера, бо пре жиму шицки бетонски роботи препадли – гварел Милоїчич.

Визначел же шицки роботи иду на трошок виводзача роботох и продукователя коцкох за калдерму, так же тото оправянє гражданох општини „нє будзе коштац анї єден єдини динар”.

Реконструкция реконструкциї значи и иншаки режим транспорту у центре Кули, понеже од 3. мая, та коло мешац, за транспорт знова будзе заварта Крамерова улїца – у першей фази роботох од Пошти по мост, а познєйше од Ленїновей по улїцу Маршала Тита.