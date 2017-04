Програма дзевец националних заєднїцох

СУБОТИЦА – У орґанизациї Асоцияциї националних заєднїцох Суботици, у тим городзе вовторок, 25. априла, отримана мултинационална и мултикултурална програма на хторей участвовали и члени Дружтва Руснацох у Суботици, хторе и єдно зоз сновательох спомнутей асоцияциї.

Програма отримана у просторийох Бунєвскей матки, а участвовали представителє дзевец националних заєднїцох хтори жию у Суботици – Сербох, Мадярох, Бунєвцох, Горватох, Ромох, Руснацох, Чарногорцох, Словенцох, Македонцох, Нємцох и Русох.

Виведзени шпиванки, танци и рецитациї спомнутих заєднїцох, а Мишана ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици участвовала з двома рускима народнима шпиванками – „Пошол бим брац квеце” и „Явор, явор” (фахови руководитель Мирон Сивч), а Ясмина Пеячки одрецитовала писню Мафтея Виная „Косидба”.