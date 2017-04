Руски Керестур – туристична дестинация

Перша приповедка о туризме рушела зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз отвераньом, у рамикох штреднєй школи, туристичного напряму. Препатраци архиву нашла сом же перша ґенерация школярох туристичного напряму уписана у школским 2009/2010. року. У тей ґенерациї були уписани седмеро школяре зоз Руского Керестура. По нєшка тот напрям закончели 26 школяре зоз нашого валалу. То потенциял котри треба же би ше порушало, активовало и котри треба же би бул ношитель розвою туристичних потенциялох валала зоз своїм знаньом, идеями и анґажованьом. Маме ми у Керестуре и младих котри закончели туристични напрями на факултетох. Обєдинєни потенциял, цо ше дотика знаня и младих котри активни у нашей заєднїци, треба повязац, и то плануєм, и їх роботу унапрямиц на розвиванє рижних файтох и формох туристичного понуканя на манифестацийох у самим валалє, алє и ширше.

Сотруднїцтво зоз Кластером Истар 21 и участвованє у проєкту АП Войводини „Богатство розличносци” – то намаганє, розвивац туризем на териториї цалей Войводини як автентични реґионални туристични продукт, котри би ше могло пласовац на европске тарґовище зоз специфичносцами руралного штредку, нєзаґадзеней природи, чистого околїска, богатства националних заєднїцох, обичайох, облєчива, ґастрономского понуканя, орґанскей поживи итд. Зоз участвованьом у тим проєкту, достали зме перши едукациї и мали нащиви туристичним саймом у Сербиї и у иножемстве. То були перши практични искуства, перши наступи и представянє Руснацох и Керестура як валалу на туристичних манифестацийох.

Туристичне здруженє „Руски Керестур” реґистроване початком 2013. року. Його снователє седем здруженя зоз Руского Керестура зоз цильом презентованя валала як туристичней дестинациї и розвиваня туристичних потенциялох валалского штредку. Важна нам повязаносц зоз шицкима здруженями котри снователє туристичного Здруженя же бизме сотрудзовали на уровню валала, алє и ширше, представяюци нашо моци, нашо идеї, нашу роботу, котра зоз заєднїцкима укладананями напевно да векши и лєпши резултати. Представянє нашей рускей заєднїци на манифестацийох звонка нашей заєднїци єден од приоритетох туристичного Здруженя, же би ше о нас Руснацох чуло и же бизме були обачлїви у ширшим окруженю, та аж и споза гранїци Сербиї.

У тей хвильки преходзиме обуки у орґанизациї Розвойней аґенциї општини Кула за формованє Локалней акцийней ґрупи, котра ше формує по предписаньох ЕУ як форма провадзеня потребох людзох на локалним уровню котру финансує Покраїна, Република и европски фонди за рурални розвой, як и други фонди Европскей униї. Едукациї приступели орґанизовано векшина здруженьох зоз Керестура и на тих обукох зме видзели кельо зме активни на уровню валала, як зме добре орґанизовани, як потримуємє єдни других зоз цильом унапредзованя квалитета живота на валалє. Наздавам ше же тоти обуки даю конкретни ришеня, же ше число людских ресурсох повекша, а материялним поглядзе увидзи и почувствує перши резултати.

Катеґоризация капацитетох за змесценє и ноцованє госцох котри уж исную у валалє єден од наиходзацих и приоритетних задаткох туристичного Здруженя котри директно нє завиши од нас, алє од општинскей управи на хторей ми будземе инсистовац, бо нам хибя капацитети за змесценє госцох.

Робота орґанизациї Медзинародного волонтерского кампу нам припритет у тей хвильки. Важне ми же би камп и того року бул орґанизовани, алє ше наздавам же ше у наиходзацих рокох млади сами орґанизую и зоз мою помоцу самостойно буду писац проєкти за камп и же то будзе їх активносц.

Туристичне здруженє „Руски Керестур” будзе робиц на промоциї нашого валалу як туристичней дестинациї зоз специфичносцами нашей рускей традициї и култури, наших руских ґастрономских специялитетох на туристичних саймох, манифестацийох, вашарох, радио и телевизийсних емисийох. Оглашованє и маркетинґ прейґ сучасних средствох комуникациї, треба вихасновац за видлївосц нашого валалу и нашей заєднїци, та обчекуєм помоц младих котри жадаю робиц. Поволуєм заинтересованих же би ше ми явели.