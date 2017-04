У Крстуру филмови са Фестивала „Слободна зона“

РУСКИ КРСТУР – У Мајсторском дому у Руском Крстуру од петка до недеље, 28. до 30. априла, биће пројекција пет документарних и играних филмова са прошлогодишњег Фестивала „Слободна зона“, који се одржава у Београду.

Свако вече пројекција филмова у Мајсторском дому почиње у 19,30 часова, а улаз је бесплатан. Сутра ће бити приказан један играни, у суботу један играни и један документарни, а у недељу два документарна филма.

Аутори свих филмова су странци, међу њима је и познати режисер Вербер Херцог, чији филм ће бити приказан у недељу, а у петак ће бити приказан светски познат филм „Неруда“, режисера Пабла Лараина, који говори о животу познатог чилеанског песника Пабла Неруде.

Приказивање филмова у Руском Крстуру организовано је у оквирима једанаесте „Турнеје Слободне зоне“ по местима Србије. „Турнеја“ је почела 18. априла, траје до 19. јуна, а изабрани филмови из програма „Слободне зоне“ ове године ће бити приказани у 44 места Србије.