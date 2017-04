У Куцури овог викеда Дани позоришта „Владимир Сабо-Дајко“

КУЦУРА – Месни одбор Матице русинске Куцура, Етно-клуб „Отето од заборава“ из Куцуре и Културни центар Врбас од 28. до 30. априла у куцурском Дому културе организују Пете Дане позоришта „Владимир Сабо-Дајко“.

Програм почиње сутра изложбом фотографија и пројекција представа на биоскопском платну поводом 40 година позоришне делатности Аранке Међеши и Меланије Макаји и 20 година позоришне делатности Даниеле Тамаш.

У суботу, 29. априла, Аматерско позориште „Бранислав Нушић“ Културно-образовног центра из Шида поподне ће одиграти представу за децу „Бајка о змају“, а увече представу „Желим да се ослободим“, обе у режији Цветина Аничића.

У недељу, 30. априла поподне, на репертоару је дечија представа Русинског КУД „Др Хавријил Костељник“ из Куле „Приче из Коцко-града“, у режији Наде Ленђер, а Дани позоришта ће увече затворити представа Русинског културног центра Нови Сад „Божанска ноћ“, у режији Звонимира Павловића.

Улаз на све представе је слободан, вечерњи програми и представе почињу у 20 часова, дечија представа у суботу у 17, а у недељу у 16. часова.