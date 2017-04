Школяре попораєли беґель

КОЦУР – Еколоґийни рух Вербасу, школяре пиятих класох з Еколоґийней секциї ОШ „Братство єдинство” з Коцура, та Месна заєднїца Коцур и ЯКП „Комуналєц” з Вербасу вчера, 27. априла, участвовали у акциї на пораєню коцурского беґелю, а пред тим школяром отримана роботня о чуваню животного штредку.

На акциї були коло 50 школяре и волонтере, котри покошели терен коло беґелю, а школяре позберали шмеце, заметали и одпад поруцали до одвитуюцих контейнерох.

З тим очисцени и терен пред вилєтом за Перши май, алє роботна акция орґанизована же би школяре практично спознали значенє чуваня природи, у чим и сами участвую.

Акцию потримали ЯВП „Води Войводини” и подприємства „Карнекс” и „Суноко”.