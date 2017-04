Штредньошколцом представени Департман за физику

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром трецей и штвартей класи Ґимназиї и Туристичного напряму у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре вчера представени Департман за физику Природно-математичного факултету з Нового Саду.

О студираню на Департману за физику школяром бешедовала Йована Петрович, котра, медзи иншим, визначела же на тим департману єст вельо буджетни места, та ше ридко хто школує о своїм трошку.

Петровичова тиж наглашела же окрем на їх сайту, информациї о Департаману за физику будуци студенти можу достац и на його Фейсбук боку, дзе им праве вона и колеґа буду одвитовац на шицки питаня вязани за студиранє.