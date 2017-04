КОЦУР – У Коцуре вчера, 27. априла, предлужени роботи на ушорйованю просторийох Месней орґанизациї (МО) инвалидних и других пензионерох.

Члени МО малтеровали фасаду и уход до двора, хтора познєйше будзе и обилєна.

У планє положиц ґелендери за рампу пре лєгчейши уход инвалидох до своїх просторийох, дзе будзе приключена и вода до шанку, алє тоти роботи буду покончени накадзи ше за нїх обезпечи средства.

Терашнї роботи финансує Општина Вербас, по проєкту.