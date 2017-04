Здружованє до землєдїлских задруґох значне за польопривреду

НОВИ САД – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство мр Вук Радоєвич вчера, 27. априла, на порядней рочней схадзки Скупштини Задружного союзу Войводини виявел же потримовка польопривреднїком у здружованю до правих формох задруґарства єдно з опредзелєньох Покраїнскей влади и Покраїнского секретарияту за польопривреду.

Вон виражел задовольство пре барз добру комуникацию новей Покраїнскей влади, односно Покраїнского секретарияту за польопривреду зоз Задружним союзом Войводини, як и з дзепоєднима землєдїлскима задруґами, членїцами Союзу.

– Нєобходне же би ширша фахова явносц з обласци польопривреди посилала ясну и нєдвосмислову поруку же здружованє, насампредз до землєдїлских задруґох, барз важне, прето же до нєдавна землєдїлски задруґи були фундамент дружтвеного розвою. През конкурси Секретарияту за польопривреду зме визначели землєдїлски задруґи при стимулацийох за системи за наводньованє – гварел Радоєвич.

Надпомнул же у прешлих двох деценийох препадли велї задруґи, алє же по цалей Войводини єст и приклади квалитетних задруґох, хтори барз значни и за локалну заєднїцу и за розвой польопривреди.

Предсидатель Задружного союзу Войводини Радислав Йованов наглашел же прешлого року задруґи прилагодзели акти з новим Законом о задруґох, а наявел и врацанє жеми задруґом. Тиж похвалєл винїмково добре сотруднїцтво з Покраїнским секретариятом за польопривреду, хтори препознал значносц задружного сектору и задруґох за розвой малих штредкох.