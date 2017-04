Пастор: Войводина заинтересована за моцнєнє Дунайскей реґиї

ВОЙВОДИНА – Предсидатель Скупштини Войводини Иштван Пастор вчера, 27. априла, у Улму у Нємецкей виявел же Войводина „животно заинтересована“ за моцнєнє Дунайскей реґиї.

Пастор на схадзки Совиту подунайских городох и реґийох гварел же Войводина од самого початку, та по конєчну реализацию, активно участвовала у твореню Дунайскей реґиї и же є животно заинтересована за подзвигованє функционованя тей макрореґиї на висши уровень.

На схадзки оценєте же моцнєнє городох и їх институцийних капацитетох нєобходне за напредованє и дальше управянє з Дунайску реґию.

Наявене же 10. Европска конференция подунайских городох и реґийох будзе 17. и 18. октобра того року у Будапешту, у рамикох Рочного форуму Европскей стратеґиї за Дунайску реґию.