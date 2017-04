У Керестуре приказованє филмох зоз „Шлєбодней зони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Майсторским доме у Руским Керестуре од нєшка, 28. априла, та по нєдзелю, 30. април, будзе проєкция пейц документарних и бавених филмох з прешлорочного Фестивалу „Шлєбодна зона”, хтори ше отримує у Беоґрадзе. Кажди вечар проєкция филмох у Майсторским доме почина на 19,30 годзин, а уход шлєбодни.

Нєшка будзе приказани бавени филм „Неруда”, у режиї Пабла Лараина, на ютре документарни филм „Под слунком” ческого режисера Виталия Манския и бавени филм у французко-исландскей продукциї „Ефект води”, у режиї Солвеґа Анспака.

На нєдзелю у Майсторским доме будзе проєкция двох документарних филмох – велькобританского „Любовнїки и деспот” у режиї Роба Канана, а потим найновши филм познатого режисера Вернера Герцоґа о наставаню интернету „Чуйце и почуйце”.

Приказованє филмох у Руским Керестуре орґанизоване у рамикох єденастей „Турнеї Шлєбодней зони” по местох у Сербиї, хтора почала 18. априла, тирва по 19. юний, а вибрани филми з програми „Шлєбодней зони” того року буду приказани у 44-ох местох у Сербиї.