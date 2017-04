Седемдзешат роки од страданя Лемкох у Акциї „Висла”

ҐОРЛИЦЕ (ПОЛЬСКА) – Лемки, Русини у Польскей, означую 70-рочнїцу насилного висельованя Лемкох з Лемковини до заходних и сиверних територийох Польскей, у познатей Акциї „Висла“, а здогадованє на тоту траґедию, хтора почала праве на нєшкайши дзень, 28. априла 1947. року, означує ше з рижнима пригоднима програмами, одкриваньом спомин-плочох, як и з приказованьом документарного филму з назву „Аж и слизи нє старчели/Even Tears Were Enough“.

Спомнути филм з нагоди 70-рочнїци Акциї „Висла” (1947-2017) зняли русински активисти зоз Зєдинєних Америцких Державох Мария Силвестри и Джон Риґети, котри авторе и документарного филму о сторочнїци концентрацийного лаґру Талергоф (1914-2014), цо ше трима за єдно з перших страданьох Русинох у ХХ вику, пише портал лем.фм.

Як гварела єдна з авторокох Мария Силвестри, филм о страданю Лемкох „свидоцтво нашого паметаня”, понеже 70 роки после тих подїйох о нїх бешедую и сами бувши вигнанци, котри теди мали по 15-20 роки.

Филм зняти дзекуюци финансийней потримовки „John and Helen Timo Fundation“, а материял за филм о Акциї Висла Риґети и Силвестрова почали зберац 2015. року, як на „на цудзини” (так Лемки волаю краї дзе були розселєни), так и на Лемковини, односно з людзми котрим ше удало врациц. Филм знїмани и у других местох у Польскей и у ЗАД.

Як пише лем.фм, главне закладанє продуцентох филму було и указованє на причини и пошлїдки Акциї „Висла” з наукового становиска, та зняти вияви науковцох котри ше, медзи иншим, занїмаю и з лемковску историю.

Филм титловани на вецей язики, особи у нїм бешедую по лемковски, польски и анґлийски и праве нєшка, 28. априла, документарни филм „Аж и слизи не старчели“ премиєрно будзе приказани под час централного означованя 70-рочнїци Акциї „Висла”.

Перша премиєра нєшка будзе на Лемковини, у Рускей Бурси у Ґорлицох, на ютре у Кракове на Яґелоньским универзитету, а 30. априла „на цудзини”, у Леґници.