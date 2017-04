Дом култури и „Байка” госцую у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музично-фолклорни ансамбл Дому култури Руски Керестуре и членїци Здруженя женох „Байка” з Керестура нєшка вноци одходза на Фестивал „Токай у Европи”, односно „Дїдовщина”, хтори ше отримує у Словацким Новим Месце у Кошицким самоуправним краю. На госцованю у Словацкей Керестурци буду по 2. май.

Госцованє ше витворює на поволанку орґанизаторох – Општини Словацке Нове Место, алє и Земплинскей Теплици, з хтору Руски Керестур сотрудзує од скорей и под час тогорочней „Червеней ружи”, у Руским Керестуре би мало буц подписане и службене Спорозуменє о сотруднїцтве медзи Керестуром и дакедишнїм Керестуром – Земплинску Теплицу.

Попри на спомнутим Фестивалє 30. априла и 1. мая, на хторим участвую и ансамбли Словацох котри жию поза гранїци Словацкей – з Мадярскей и Румуниї, Виводзацка танєчни ансамбл, Дзивоцка шпивацка ґрупа, соло-шпивачки и оркестер Дому култури цаловечарши концерти отримаю и у Сланским Новим Месце и спомнутей Теплици, дзе буду и змесцени.

У рамикох Фестивалу у Словацким Новим Месце будзе отримани и Саям традицийних народних ремеслох и виробкох, на хторим свойо роботи и други керестурски продукти виложи и керестурске Здруженє женох „Байка”. Одход членїцох „Байки” до Словацкей финансує Месна заєднїца Руски Керестур.