ПУНА приходзи на тогорочну „Ружу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредком мая, после заєднїцкей схадзки Орґанизацийного и Програмного одбору, буду познати конкретни програми манифестацийох тогорочного Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, заключене на вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору Фестивалу у рускокерестурским Доме култури.

Як порадзене, потамаль одредзене комисия „Ружи” пообиходзи шицки КУД-и по наших местох пре спознанє и утвердзованє точкох за манифестациї „Ружи”, а вчера поведзене и же конкурс за нови композициї за дзеци и у забавним духу будзе предлужени по 10. май, понеже дотераз сцигли лєм три композициї за дзеци и, як поведзене, седем „скици” за забавни шпиванки, та практично єст лєм 2 нови забавни композициї од прешлого року.

На Орґанизацийним одобре потвердзене же иножемни госц Фестивалу будзе професийни и популарни Поддуклянски уметнїцки народни ансамбл (ПУНА) з Прешова, зоз Словацкей. Попри на Шветочним концерту Фестивалу, плановане же би ПУНА з цаловечаршим концертом госцовалa и у Новим Садзе цо би, як поведзене, витвориц и у сотруднїцтве з городскима и покраїнскима орґанами, маюци у оглядзе подписане Спорозуменє о сотруднїцтве медзи Прешовским самоуправним крайом и АП Войводину.

Под час Фестивалу будзе отримани и Медзинародни турнир у одбойки у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, на хторим буду участвовац екипи з наших местох, та зоз Словацкей, України и Горватскей. Тиж так, и под час тогорочней „Ружи” би мал буц отримани Керестурски саям у орґанизациї Здруженя ремеселнїкох, та змисти за розвагу у дворе Школи „Петро Кузмяк”, у орґанизациї Здруженя младих „Пакт Рутенорум”.

Наш найвекши, тераз уж 56. Фестивал рускей култури „Чевена ружа”, у Руским Керестуре будзе од 30. юния по 2. юлий на отвореней сцени у Школи „Петро Кузмяк” и у Велькей сали Дому култури.