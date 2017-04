Атлетичари из крстурске Школе пласирали се на Окружно такмичење

ЦРВЕНКА/РУСКИ КРСТУР – Свих једанаест атлетичара из крстурске Школе „Петро Кузмјак“, као и њихова штафета, освојили су пласман на Окружно такмичење после наступа на Општинском такмичењу основних и средњих школа у атлетици, које је јуче, 27. априла одржано у Црвенки.

Такмичили су се ученици-атлетичари из свих школа у кулској општини и по освојеним првим и другим местима, појединачно и екипно, атлетичари крстурске Школе пласирали су се на Окружно такмичење које ће 12. маја бити одржано у Сомбору.

Крстурчани су се такмичили у категоријама 5. и 6. разреда, 7. и 8. разреда ОШ, а у скакању у вис учествовале су и две средњошколке, већ доказана атлетичарка Антонија Монар и Анђела Крајновић.

Основношколци су се такмичили у седам дисциплина и у свим су освојили прво или друго место.

На Окружно такмичење у конкуренцији 5. и 6. разреда у својим дисциплинама пласирали су се Алексеј Бики, Дарко Нађ и Немања Ковачевић, у конкуренцији 7. и 8. разреда Немања Стојков, Дејан Нађ, Алекса Шајтош, Никола Накић, Давид Нађ, Тони Пашо, штафета на 400 метара (Давид Нађ, Дарко Нађ, Дејан Нађ и Немања Стојков), као и поменуте средњошколке. За такмичење их је припремила професорка физичког васпитања у крстурској Школи Сања Тиркајла.