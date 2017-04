Ученици очистили канал

КУЦУРА – Еколошки покрет Врбаса, ученици петих разреда Еколошке секције ОШ „Братство јединство“ из Куцуре, као и Месна заједница Куцура и ЈКП „Комуналац“ из Врбаса јуче, 27. априла, учествовали су у акцији чишћења куцурског канала, а пре тога ученицима је одржана радионица о чувању животне средине.

На акцији је било око 50 ученика и волонтера, који су покосили терен око канала, ученици су покупили смеће и отпад и бацили га у одговарајуће контејнере.

Радна акција је организована да би ученици практично видели значај чувања природе, у чему су и сами учествовали.

Овом приликом је очишћен и терен пре Првомајског излета, а акцију су подржали ЈВП „Воде Војводине“ и предузећа „Карнекс“ и „Суноко“.