Чкода будзе надополнєна

У Руским Керестуре и його хотарох уж длугши час тирваю сеизмични випитованя нукашньосци жеми о потенциялних резервох ґазу и нафти, котри окончує НИС. Чежка механїзация, насампредз камиони з хторима ше випитованя окончує, вишли з валалу, а при концу и випитованя у хотаре.

На початку стретаня з таку ситуацию, при Керестурцох було обаваня пре чкоди и пошлїдки хтори би могли настац пре випитованя нафти и ґазу, медзитим, указало ше же страх бул нєоправдани. Кажду чкоду котра настала як пошлїдок випитованя, НИС-у ище вше мож приявиц и будзе надополнєна, а його фаховци задлужени за надополньованє чкоди уж маю сателитски знїмки поґажених поверхносцох у хотаре и точни числа парцелох, як доказ о точним очкодованю.

ЛЮДЗЕ ШЕ МУША САМИ ПРИЯВИЦ

Обрахунок за чкоду и саме виплацованє будзе, лєбо є уж окончене, о дзешец днї по спатраню чкоди, медзитим, випатра же нє шицки Керестурци упознати з тим же чкоду муша приявиц сами.

– Першираз чуєм же ше за надополньованє чкоди треба приявиц фаховцом з НИС-у, думал сом же то вони поконча. А приявим, бо ми прешли по кукурици, алє мушим похвалїц же випочитовали свойо слова и заобишли польо дзе садзим паприґу. Як чуєм у валалє, таки случай и з другима паприґарами – гвари Звонимир Колошняї.

– Приявел сом чкоду пред даскельо днями, нє мал сом зауваги, мери котри вони маю на знїмкох точни. Поґажели ми сою, а поведзене ми же по квадратним метеру достанєм 18 динари, з чим будзем задовольни кед виплаца – виявел власнїк жеми Владимир Чизмар.

ЄСТ ЗАДОВОЛЬНИХ И НЄЗАДОВОЛЬНИХ

През бешеду з фаховцами з НИС-у дознаваме же су у Керестуре задовольни зоз сотруднїцтвом з парастами.

– У хотаре ше чкоду обраховює по квадратним метеру и вредносци потенциялного урожаю по напредок утвердзеним ценовнїку, а ширина каждого преходу камиона 4 метери. Треба и мож глєдац надополнєнє и за парцели котри нє були зашати, у таких случайох ше надополнює лєм повторни обробок жем. Иста ситуация и з приявйованьом настатей чкоди на обисцох и помоцних обєктох у валалє. Пред тим як почали випитованя по валалє, на основи Закона о розподзельованю интензитету ґеотрешеньох, нашо фаховци робели пробни випитованя и по тим розпоредзени апарати-ґеофони. Роботнїки НИС-у ишли по улїцох и фотоґрафовали кажде обисце звонка, и хижи класификовали до трох катеґорийох. Кед оценєли же хижа у подлєйшим стану, цо за нас катеґория „А”, уходзели фотоґрафовац и нукашньосц – гварел Aлександар Дрлїч, хтори задлужени за обрахунок чкоди у НИС.

Кед гражданє подозриви же маю даяке очкодованє на своїх будинкох – напукнуца, лєбо подобне, то тиж можу приявиц на дати числа телефонох. У таких ситуацийох будовательни инжинєр видзе на терен, утвердзи чкоду и обрахує ю по ценовнїку хтори маю, а потераз у Керестуре була лєм єдна приява за очкодованє на обисцу.

Нєурядово дознаваме же єст и нєзадовольних з обрахованим надополнєньом, углавним на нєпосадзених парцелох, понеже после подриваня жеми, цо робел НИС зоз свою механїзацию, остали барз вельки и запечени ганти котри нє мож розробиц.

КРАДЗИ АКУМУЛАТОРОХ

– НИС озбильне подприємство и циль нам охабиц добри упечаток у валалє, а можлїве же виглєдованя повториме о дас дзешец роки. Робиме з безопасну опрему, цо кошта осем милиони еври, на хторей зме и ту прецерпели вельки утрати пре крадзи. Найвецей покраднути акумулаторчки з тих малих жовтих апаратох – ґеофонох. Но, по законченим випитованю, покраднуте буду глєдац, понеже часци опреми на себе маю ҐПС-локатори – гварел Александар Дрлїч.

УТВЕРДЗЕНИ ЦЕНОВНЇК

Настату чкоду треба приявиц на числа телефонох: 064/888-4034, 064/888-8936, 064/888-5550, 064/888-8620 и 064/888-2881. Кажда чкода хтора нє приявена, нє будзе анї виплацена, а як гварел Александар Дрлїч, компетентни за обрахунок чкодох у НИС-у, виплацую по їх утвердзеним ценовнїку – за житарки за род од 8 тони по гектаре, по 24 дин. за килограм, цо 19,2 динари/по квадратним метеру. За кукурица рахую род од 10 т/га, по 22 дин/кг, цо 22 дин/по квадратним метеру, за сою род од 4т/га, по 45 дин/кг, цо 18 дин/по квадратним метеру, а за нєпосадзену орачу жем 3 дин/по квадратним метеру.

У хотаре роботи предводзи висококвалификовани фаховец, котри розполага зоз картами и навиґацию, так же шицки парцели котри буду засадзени под паприґу заобидзени.