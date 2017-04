Сої вецей, а кукурици менєй як влонї

Велька часц керестурского хотара уж засадзена у оптималних условийох и по вигодней хвилї, a нєдостаток влаги у жеми, котри представял вельки проблем надополнєни прешлого тижня, понеже нападало надосц дижджу, аж и шнїгу.

У Руским Кертестуре успишно закончена шатва цукровей цвикли, котрей будзе барз мало, найменєй за остатнї даскельо роки. Посадзени и соя и слунечнїк. За услужне садзенє требало видвоїц од 1 800 до 2 200 динари по гольту, а у задруґох ше шатву и контрачело и куповало репроматериял за готови пенєж.

У подприємстве „Аґрохома” дознаваме же векшина їх кооперантох потребне за шатву брали на контракт, так же шицко нашенє, хемийни препарати и штучни гной мож виплациц на єшень – без паритетох, алє пенєжна вредносц вязана за евро на дзень пребераня роби и на дзень плаценя.

Оптимални термин за початок шатви кукурици бул 15. април, алє у керестурским хотаре вецей як половка планованих поверхносцох посадзена скорей. По 1. май вироятнє будзе закончена и друга часц садзеня кукурици.

– Гоч цена кукурици менша як обчековане, заш лєм найвекши поверхносци буду засадзени з кукурицу. Нашо кооперанти контрача свойо шаца, нашенє даваме без камати, док на хемийни препарати и штучни гної додаваме вредносц коло 1 одсто мешачно – дознаваме у „Юарбису”.

У керестурским подприємстве „НСаґро-инґ” гваря же у одношеню на прешли рок поверхносци под сою звекшани за коло 30 одсто, а за кукурицу ше людзе слабше опредзельовали.

– Интересантне же сої маме вельо у хотаре, а нашеня сої ше найменєй предава, з чого мож заключиц же парасти хасную свойо домашнє селектоване нашенє. Польопривреднїки котрим польопривредна дїялносц примарна, репроматериял купую за готови пенєжи, а то коло 70 одсто наших купцох. Гевти котрим польопривреда дополнююца робота, шаца углавним контрача и плаца вєшенї. Условия за плаценє розлични и завиша од нашеньских хижох, дзепоєдни вредносци вязани за евро, алє розлики нє вельки – гварел за нашо новини дипл. инж. польопривреди Иґор Варґа з „НСаґро-инґ”.