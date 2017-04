Капитал за будучносц

Одволанє учашнїкох на подписованє Протоколу о сотруднїцтве медзи учашнїками проєкту „Карпатски паралели” доказує же уж велї актере локалних заєднїцох похопели важносц отвераня ґу другим заєднїцом и запровадзованя сотруднїцтва и партнерства з нїма. То препознате як значни капитал за будуци активносци, за лєгчейше доходзенє до средствох и реализацию проєктох, а зоз тим и посцигованє позитивних пременкох и розвой цалей заєднїци.

Попри тим „Kарпатски паралели“ приклад проєктних идейох хтори и вельки донаторе (нє рахуюци Републику лєбо Покраїну) порихтани потримац, цо указує факт же до рускей заєднїци прицагнул найвекши средства по тераз зоз вонкашнїх жридлох – аж милион и пол динари. Фондация за отворене дружтво, хтора финансовала „Паралели“, препознала потенциял повязованя меншинских заєднїцох на таким уровню и у нєформалних розгваркох виражела порихтаносц потримац и предлуженє проєкту.

Подписани Протокол важни документ у будуцих планох и активносцох шицких спомнутих актерох, насампредз, прето же тераз урядово маю потенциялних партнерох за будуци проєкти зоз хторима заєднїцки годни конкуровац на рижних локалних, покраїнских и националних конкурсох, алє и прето же донаторе вше „любя“ и питаю урядово подписани сотруднїцтва. Кед спатриме и ширшу слику, тот проєкт поставел базу и перши крочай ґу витвореню стабилного партнерства и довирия хтори потребни и за векши конкурси хтори буду отворени у наиходзацих рокох пре кандидатуру Нового Саду за Европску предстолнїцу младих 2019. року и Европску престолнїцу култури 2021. року. Очекує ше же и Република и Покраїна видвоя вельки средства за пририхтованє и скорей, алє и за праве тоти роки кед Нови Сад будзе ношиц спомнути титули, а началну потримовку виражели и представителє ресорних секретариятох хтори були на округлим столє у Заводзе. Понеже Протокол нєобовязуюци и отворени, актере годни конкуровац зоз проєктами у барз вельким чишлє обласцох: активизем младих, унапредзенє и активованє локалних заєднїцох, креативни и културни змисти, образованє и инше.

Треба исц и крочай далєй и роздумовац и о можлївим заєднїцким наступу на ИПА конкурсох, Креативна Европа, лєбо Европа за гражданох и гражданки… У тим поглядзе, вшелїяк же гевти ношителє проєктох и їх партнере скорей достаню средства на таких фондох кед укажу же уж дацо маю за собу и же маю партнерох од довирия на шицких уровньох – зоз локалней самоуправи, кругу цивилного сектора, образовней системи…

Лєм треба мац на розуме же ше шицки тоти активносци и проєкти запровадзую пре, як уж спомнуте на початку тексту, позитивни пременки и розвой цалей заєднїци и же значни ефекти нє мож посцигнуц без заєднїцкого дїлованя цалей заєднїци.

