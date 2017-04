Пририхтованє за схадзку Скупштини општини

КУЛА – На вчерайшей схадзки Општинска рада (ОР) Кула розпатрала вецей питаня о хторих идуцого тижня будзе одлучоване на порядней схадзки Скупштини општини (СО), а медзи нїма и Нарис одлуки о формованю и менованю Комисиї за запровадзованє конкурсох за вибор директорох явних подприємствох, як и Предлог ришеня о даваню согласносци на статути явних комуналних подприємствох у општини.

Тиж так, на основи предлогу ОР будзе основани Општински совит за здравє, бешедоване и о даваню будовательней жеми за хаснованє у польопривреди покля ше ю нє приведзи до намени, а як на ОР, и на СО Кула будзе слова о даваню согласносци за хаснованє Општини Кула у назви привредного дружтва у снованю „Истра Кула арматури д.о.о.”.

Пред одборнїками СО Кула буду и звити о роботи дзепоєдних установох у култури, медзи нїма и рускокерестурского Дому култури, а тиж и Програма роботи, з финансийним планом, Дому здравя Кула за 2017. рок.

Схадзка СО Кула будзе 5. мая.