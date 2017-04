РУТЕНПРЕС – Понеже 1. и 2. май державне швето и у Сербиї нєроботни днї, Рутенпрес на пондзелок и вовторок нє будзе робиц.

Нови информациї на Рутенпресу знова буду на стреду, 3. мая, кеди будзе предлужена його порядна робота.

Нове число новинох „Руске слово”, тиж пре нєроботни днї, идуцого тижня читачом будзе доручене на пияток, 5. мая, а нє дзень скорей, як то узвичаєне.