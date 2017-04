НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани звити з проєкцийох нєзависного филму у Руским Керестуре и Дньох театру „Владимир Сабо-Дайко“ у Коцуре, з квалификацийного змаганя квизу „Кельо ше познаме”, на хторим у Вербаше участвовали и школяре з Руского Керестура, як и прилоги о предносци интернет-купованя, о украшованю простору на прикладзе двора пензионера Дюру Джуню з Орахова, та о физичних активносцох и спорту як найлєпшей превенциї за розлични хороти.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).