Вилєтни места покошени и попирскани од клїщу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шицки популарни вилєтни места у Руским Керестуре, насампредз у лєшику, коло беґелю, озерка, на базену и поза нього пририхтани за наступни вилєти и розвагу за Перши май.

Як за Рутенпрес гварел директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди, тото подприємство на спомнутих местох покошело траву и вшадзи попирскало од клїщу, а процив клїщу попирскана и гац од базену по брану. Тиж так, на вилєтних местох буду пририхтани и мехи за одруцованє шмеца.

Гоч през днї викенду метеоролоґи наявюю похмарене и дижджовну хвилю, велї младши Керестурци, векшином основношколского возросту, уж и викенд препровадза на кампованю на беґелю, а за нєроботни днї швета, 1. и 2. мая ше обчекує красшу хвилю, та и вилєтнїкох рижних ґенерацийох.

Керестурци роштиль, лєбо други пригодни єдла, буду рихтац и у свїх обисцох, алє ше, як кажди рок, нєроботни днї преслави и роботно – на полю, понеже ше приблїжує пресадзованє паприґи.