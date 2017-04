Синдикати за 1. май навявели протест у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Предсидатель Союзу самостойних синдикатох Сербиї (СССС) Любисав Орбович наявел же синдикати з протестом означа 1. май, Медзинародне швето роботи, же би виражели потребу за векшим заробком и достоїнствену роботу у Сербиї.

Орбович на схадзки Ради СССС з нагоди означованя 114. рочнїци тей орґанизациї гварел же нїґдзе у Европи роботнїки нє робя на 1. май, та тото право треба врациц и роботнїком у Сербиї.

– СССС и Зєдинєни фаховни синдикати „Нєзависносц” орґанизую протест же би виражели свойо вимоги. Нєприлаплїве же би роботнїки у шицких предавльньох робели за 1. май, нєроботне державне швето, а то нє наградзене з векшу плацу, алє су плацени як на звичайни роботни дзень – гварел Любисав Орбович.

Визначел же штредня плаца у Сербиї єдна спомедзи найнїзших у Европи, а роботни условия найчежши у цалей Европи.

По словох Орбович, роботнїки присиловани робиц и по два роботи, буц заняти прейґ аґенцийох, цо валя систему находзеня роботи и прави озбильни проблеми орґанизованя до синдикатох.

– Наиходзаци период будзе ище чежши, алє за свойо права ше можеме вибориц лєм кед ше зєдинїме, бо теди власц будзе розпатрац нашо вимоги – гварел Орбович з нагоди Медзинардного швета роботи.

Як наявене, синдикалним орґанизацийом и рухом на протесту у Беоґрадзе ше придружа и учашнїки протесту „Процив диктатури”, на хтори поволани и Новосадянє. Сходи у Беоґрадзе 1. мая почню на 11 г. на вецей локацийох, а централни будзе на Площи Николи Пашича.

Здружени синдикати Сербиї „Злога” того року место у Беоґрадзе, 1. май означа з протестним сходом у Крушевцу на площи Дому синдикатох, зоз символичним початком на минуту до поладня.