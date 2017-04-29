Початок Дньох театру пошвецени ювилейом трох ґлумицох

КОЦУР – Вчера, 28. априла, у коцурским Доме култури почали Пияти Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“, а перши вечар бул пошвецени ювилейом трох наших ґлумицох – 40-рочнїци театралней дїялносци Аранки Медєши и Меланиї Макаї и 20-рочнїци театралней дїялносци Даниели Тамашовей.

Програму и виставу фотоґрафийох пошвецену спомнутим ювилантком отворел режисер и ґлумец Дюра Макаї, а потим публику и ґлумици чийо ювилеї ше означує привитал предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, котри визначел и значносц творчосци културного дїяча Владимира Сабо-Дайка, чийо мено ноши фестивал театру у Коцуре.

После шветочного отвераня вистави и манифестациї у голу Дому култури, у Велькей сали нащивителє одпатрели проєкциї представох „Виберна“ з 1979. року, у хторей ґлумели Аранка Медєши и Мелания Макаї, як и представу „Зла жена“, у хторей главну улогу мала Даниела Тамаш, котрим орґанизаторе придали и пригодни дарунки.

Вистава фотоґрафийох, костимох и реквизитох з представох у хторих бавели коцурски ґлумци у голу Дома култури будзе отворена нєшка и на ютре.

Нєшка, 29. априла, на 17 годзин Аматерски театер „Бранислав Нушич“ Културно- образовного центру зоз Шиду одбави представу за дзеци, „Сказка о шарканьови“, а на 20 годзин на програми представа „Жадам ше ошлєбодзиц“, обидва у режиї Цветина Аничича.

На ютре, 30. априла, на репертоаре дзецинска представа Руского КУД „Др Гавриїл Костельник“ з Кули „Приповедки зоз Коцко-городу“, у режиї Нади Лендєр, а манифестацию завре представа Руского културного центру Нови Сад „Божеска ноц“, у режиї Звонимира Павловича. Уход на шицки представи шлєбодни.

Днї театру „Владимир Сабо-Дайко“ орґанизую Месни одбор Рускей матки Коцур, Етно-клуб „Одняте од забуца“ и Културни центер Вербас.