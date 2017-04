Наднїца у паприґи будзе 180 динари на годзину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє паприґарох „Капсикум анум” з Руского Керестура штварток, 27. априла, на позарядовей схадзки векшини своїх членох оформело єдинствену цену за роботну годзину за наднїчарох пред наиходзацим пресадзованьом паприґи, а спатраюци ше на други места, як цо то Деспотово, Ґосподїнци, Вайска и други.

На схадзки посцигнута догварка же цена роботней годзини за наднїчарох будзе 180 динари (зоз шицкима припадаюцима трошками, за превоз и за бриґадирох). Як гварели велї присутни паприґаре, то цена яку ше виплацовало прешлого року, спозорююци же ше по сушедних местох плаци и мєнєй, та нєт потреби за дзвиганьом наднїци, як цо було намаганя.

Попри о наднїци, паприґаром винєшени и информациї о субвенцийох и стимулацийох од державних орґанох за системи за наводньованє, купованє нових тракторох и другей механїзациї, о чим присутним бешедовал член Управного одбору Здруженя Владимир Варґа, а предсидателька Здруженя Душица Орос бешедовала о можлївосцох осиґураня шацох на польох, як и предносцох колективного осиґураня прей Здруженя.