Утврђена надница од 180 динара на сат

РУСКИ КРСТУР – На ванредној седници Удружења паприкара „Капсикум анум“ из Руског Крстура, у четвртак, 27. априла, на којој је присуствовала већина чланова, оформљена је јединствена цена за радни сат за надничаре пре почетка сезоне пресађивања паприке, а по узору на друга места као што је Деспотово, Госпођинци, Вајска и друга места.

На седници је постигнут договор да цена радног сата за надничаре износи 180 динара (са свим припадајућим трошковима, за превоз и бригадира). Како су рекли многи присутни паприкари, ова цена је од прошле године, наглашавајући да се по околним местима исплаћује и мање, па нема разлога за повећање сатнице.

Осим о надници, паприкари су упознати и са информацијама о субвенцијама и стимулацијама од државних органа за системе за наводњавање, куповину нових трактора и друге механизације, о чему је члановима говорио члан Управног одбора Удружења Владимир Варга, а председница Удружења Душица Орос говорила је о могућностима осигурања сетве на њивама, као и о предностима колективног осигурања преко Удружења.