Дзе славице 1. май?

По Уставу бувшей СФР Югославиї, ношитель суверенитету и жридло власци була роботнїцка класа. Велї ґенерациї ше того периоду здогадую як часу кед могли достац роботу (без вязи и партийней кнїжочки), скоро такой по тим як закончели гоч котру школу.

Уводзенє политичного плурализму и демократиї початком дзеведзешатих, требали лєм усовершиц єдно и так теди уж досц либералне дружтво. Случело ше цалком процивне. Национализем и коруптивна приватизация поцисли права роботнїкох до другого плану, вецей або менєй, на цалим просторе бувшей Югославиї. Медзиетнїчни конфликти були лєм параван за стварянє политичних и привредних олиґархийох и монополох.

Револуция 5. октобра 2000. зменєла авторитарну власци, ошлєбодзела медиї и уведла процедуру демократичних виберанкох. Медзитим, права роботнїкох, шлєбодне тарґовище, добри условия за мали и штреднї подприємства и польопривредни ґаздовства, як и чесна приватизация нє були у приоритетох политичних елитох, котри ше представяли як проевропски. Националистични теми и далєй були гласнєйши як злєпшаня правох и условийох за роботу и профит…

Розчарованє людзох до постреволуцийних пременкох 2012. врацело политичних актерох зоз дзеведзешатих и їх (реформовани?) странки у Сербиї на власц. У условийох политичней и економскей кризи на наплату пришли шицки проблеми прешлей штварцини вику. И знова роботнїк остал споза интересох держави…

Безроботносц скоро половки младих людзох котри жию зоз родичами або у габох напущую жем, їх фрустрираносц зоз купованьом и преписованьом диломох и контрола медийох – виведла младих знова на улїци. Знова поставене питанє и о демократичносци виберанкох…

Же на шор можебуц приду права роботнїкох гуторя актуални вимоги демонстрантох. Тоти протести ше розликую од шицких других по тим же ше, медзи иншим, першираз од протестох 1968. року гражданє моцно заступаю за достоїнствену роботу и заробок.

Диктаторе приду и буду зменєни, а хто ше конєчно вибори за права роботнїкох?

Прето, кельо гражданом Сербиї важни права роботнїкох, индикатор будзе праве наиходзаци 1. май – чи буду вони на улїцох и на ногох, чи буду цихо за роштильом у хладку дримац…

