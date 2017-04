Йому робота инспирация

Од дзецинства любел буц у природи и при животиньох. Док його парняки бавели бависка на компютеру, вон дресирал и шпациралсвойого пса, одходзел з дїдом на польо… Як резултат таких прихильносцох, и школованє предлужел на конаре польопривреди.

Ваньо Варґа родом з Руского Керестура дзе закончел основну школу, потим школованє предлужел у Новим Садзе котре закончел з мастер студиями на Польопривредним факултету, Департману за польодїлство и заградкарство. Пред трома роками розпатрал конкурси за роботу, и конкуровал на вецей роботни места, алє перши одвит достал зоз „ПИК Моравица” з Моравици у општини Бачка Тополя, дзе зазначел свойо перши роботни днї як приправнїк аґронома.

– Наисце сом ше зрадовал кед сом достал роботу приправнїка, достал сом нагоду робиц и учиц. Правда, з факултету сом принєсол вельо теорийного знаня, алє тераз научене требало применїц у пракси, а то нє було лєгко – приповеда Ваньо.

Перши приправнїцки мешаци робел скоро кажди дзень, а роботни дзень му дакеди тирвал и по 14 годзини. Бул вредни и упарти и гвари же ше тота його упартосц виплацела.

Час преходзел, Ваньо ше знашол у роботи. Напредованє було обачлїве, та му надредзени давали вше векши овласценя.

– Швидко сом постал руководзаци єдней часци землєдїлскей продукциї на коло 4 500 гектарох. Понеже власнїк „ПИК Моравица” з Горватскей, а тиж так є власнїк и подобного подприємства у Баранї „Фермопромет” котре обрабя коло 3 000 гектари жеми, бул сом сотруднїк и тамтейшей фирми. Власнїк бул задовольни з резултатами моєй роботи у Войводини, та ше вше частейше совитовал зо мну же цо и як робиц у Горватскей – приповеда Ваньо.

РОБОТА ЗА ГРАНЇЦУ

Почал нагадовац, алє ище нє могол сам себе вериц же пойдзе робиц до Горватскей, та анї нє шмел плановац так надалєко.

– Щиро, бул сом задовольни з роботу и плацу котру сом ту мал, но, на ґаздову поволанку вше частейше сом путовал до Горватскей. Бул сом задлужени за продукцию у Войводини и одвичательни совитнїк продукциї у Горватскей. Було вельо на мнє. Раз ми ґазда понукнул роботне место у подприємству „Фермопромет” у Горватскей, зоз шедзиском у месце Майшке Медє. З єдного боку – одушевел сом ше, а з другого боку, обавал сом ше пре ище векши обовязки. Спочатку сом каждодньово путовал, а познєйше ми ґазда обезпечел квартель у месце Болман, бо моя робота цесно вязана за тот хотар. Добре сом ше знашол на роботним месце, и можем повесц же ше нє чувствуєм як странєц. Жиєм у штредку котри з векшого населєни зоз Сербами, та и Мадярами, векши нєприємносци сом нє мал – приповеда Ваньо, док ше здогадує початку своєй кариєри. У новим штредку шицким упарто толковал же є Руснак.

– Наволали ме – Рус, а з оглядом же Болман мале место, ма коло 300 жительох, цале место ме уж упознало, а я им розтолковал цалу нашу руску историю, одкадз зме пришли, та и тото же зме зме єдинствени по образовней системи – приповеда вон.

Наш собещеднїк прешвечени же без упартей роботи и усовершованя, нє робел би тото цо нєшка роби.

– Подприємство у котрим сом заняти почитує роботнїка як особу, и як фаховца. Вельо раз ше ми директор и власнїк опитаю же чи сом задовольни, чи бим ше врацел и подобне… Можем повесц же сом наисце задовольни. Добре зарабям, а мам нагоду и констатно ше усовершовац у своєй обласци – гвари Варґа, наглашуюци же каждого року одходзи на рижни фахово семинари по Европи. Бул у Французкей у Паризу, на Сайме польопривреди у Будапешту и Италиї. Могол би, як гвари, путовац и частейше, алє нажаль, нє ма тельо часу. Одо нього завиши кажда робота на полю котру роби по плану, та чи то пририхтованє жеми, або садзенє, пирсканє, або тлаченє.

НОВИ ШТРЕДОК И НОВИ ИНТЕРЕСОВАНЯ

Шлєбодни час Ваньо люби препровадзиц у природи, часто є у дружтве колеґох и приятельох котри там упознал. З ґаздом одходзи и на свойофайтово вилєти до Ловарского дому котри їх власносц.

– Ґазда ма вецей як 9 000 гектари жеми котри претворени до такволаного природного резервату за дзепоєдни файти птицох як цо орел штекавец и чарна ґовля, а з другого боку то и ушорене ловарске подруче єленьох и дзивих швиньох. Наша фирма часто домашнї ловарскому туризму, та вецей раз одходзим до лову. Широ, я нє ловим, алє любим провадзиц. Туристом понукаме и можлївосц рекративного риболову на озеру котре при Ловарским доме – гвари вон.

Залюбени до своєй роботи, ужива кед видзи зашаца на вельких парцелох, а найволї кед ше знїма урожай котри векши як цо обчековал.

Гоч шлєбодного нє ма вельо, сцигує присц и до Керестура, а гоби му фотоґрафованє.

– Кед видзим яка красна природа, або дацо нєобичне, любим тото зазначиц за свою душу, же бим мал памятку. Албум з такима фотоґрафиями барз вельки, а мам фотоґрафиї зоз хвилькох котри „фантастично” випатраю. Нє обявюєм их нїґдзе, лєм на своїм Фейсбук профилу. Думам же вшадзи мож найсц инспирацию, а окреме коло рики Драви…

МОГОЛ БИМ ТУ ЖИЦ

– У души сом авантуриста, любим нови ствари, и нє боїм ше рушиц на туристичне путованє без аранжману або подобне… Пачи ше ми же сом у малим и мирним месце, а заш, блїзко ми и векши городи як цо Осєк и Били Манастир. Думам же бим могол ту жиц, та плануєм же раз ту будзем з мою фамелию. То держава Европскей Униї, а блїзко сом и од родного Керестура – задовольни Ваньо.