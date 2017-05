„Искра“ победзела у дербию

КОЦУР – Внєдзелю, 30. априла, фодбалере коцурскей „Искри“ процив трецопласованей екипи „Младосц Радосц“ у Србобрану бавели дерби-змаганє 13. кола Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Бачка Тополя-Мали Идьош-Вербас-Бечей и победзели зоз 3:0. З тим „Искра“ направела вельки крочай ґу першому месту у лиґи и пласману до висшого ранґу змаганя.

Ґоли за „Искру“ дали Дамир Ґубаш, Зоран Сердар, а домашнї авто-ґол.

После 13. кола „Искра“ на першим месце на таблїчки з 32-ома бодами, а у шлїдуюцим у Коцуре дочекує „Єдинство“ з Бачкого Петрового Села.