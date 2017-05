Пораженє у Свилоєве, на нєдзелю без публики на Ярашу

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 24. першенственим колє у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор-Бачка Паланка рускокерестурски „Русин” внєдзелю, 30. априла, на госцованю у Свилоєве процив домашнього „Тереквешу” страцел аж зоз 5:0.

Змаганє у Свилоєве „Русин” одбавел у ослабеним составе, понеже пре повреди и други причини нє могли бавиц аж осемцме стандардни першотимци.

„Русин” и далєй ма 34 боди и на 6. є месце на таблїчки, а на нєдзелю у Керестуре госцує „Полет” зоз Сивцу, алє змаганє будзе бавене без публики, понеже „Русин” покарани з бавеньом двох змаганьох без присуства публики на домашнїм терену.

Кара ушлїдзела после того як внєдзелю, 24. априла, после змаганю з ФК „Стари Город” з Бачкей Паланки, хторе закончене нєришено 2:2, пре нєзадовольство зоз судзеньом керестурска публика вошла на терен.